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В Морском порту Петербурга плодожорка испортила китайские груши
Сегодня, 15:41
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lesjasap
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В Морском порту Петербурга плодожорка испортила китайские груши

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Таможня Петербурга не принимает бракованные китайские груши из Китая.

В Морском порту Петербурга задержали 22,5 тонны груш из Китая. Сообщается, что фрукты подверглись “нападению” восточной плодожорки. Проблемы с грузом выявили сотрудники Россельхознадзора днем 26 декабря.
 
Отметим, что личинки данного вредителя являются карантинными паразитами для государств Евразийского экономического союза. В данной ситуации бракованные продукты придется либо вернуть производителю, либо уничтожить. Восточная плодожорка является самым распространенным паразитом из-за которого запрещается ввоз фруктов из многих стран, например, Сербии и Молдавии. 
Теги: ввоз фруктов , восточная плодожерка , груши , китай , китайские груши , морской порт
Категории: Новости СПб

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