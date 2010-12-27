В Морском порту Петербурга плодожорка испортила китайские груши

Таможня Петербурга не принимает бракованные китайские груши из Китая.

В Морском порту Петербурга задержали 22,5 тонны груш из Китая. Сообщается, что фрукты подверглись “нападению” восточной плодожорки. Проблемы с грузом выявили сотрудники Россельхознадзора днем 26 декабря.

Отметим, что личинки данного вредителя являются карантинными паразитами для государств Евразийского экономического союза. В данной ситуации бракованные продукты придется либо вернуть производителю, либо уничтожить. Восточная плодожорка является самым распространенным паразитом из-за которого запрещается ввоз фруктов из многих стран, например, Сербии и Молдавии.