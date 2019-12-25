В 2019 году умерло 36 584 человека трудоспособного возраста.

В Минздраве рассказали о росте смертности трудоспособного населения. Соответствующее заявление сделал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн во время пресс-конференции.

По его словам, показатели смертности работоспособного населения за три последних месяца превысили показатели аналогичного периода прошлого года. Тогда умерло 36 584 человека трудоспособного возраста, в 2020 - 37 346.

В апреле прирост смертности среди данной возрастной группы составил 16%.

Брюн признал, что увеличение есть, но оно не критичное, и на это есть разные причины — например, злоупотребление алкоголем во время режима самоизоляции.

Ранее Попова сообщила о меньшей смертности в России, чем в прошлом году.