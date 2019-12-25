Попова сообщила о меньшей смертности в России, чем в прошлом году

За весь период пандемии от коронавируса в РФ скончалось 3 541 человек.

Показетли смертности в РФ за первые четыре месяца 2020 года оказались ниже аналогичных данных годичной давности. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В целом по стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность ниже, чем в прошлом году. А это очень важно заметить, потому что у нас уже месяц по всей стране регистрируется коронавирусная инфекция

Анна Попова

При этом глава Роспотребнадзора предупредила, что число умерших от коронавируса будет нарастать. Она объяснила это тем, что пик смертности идет за верхним порогом по числу заболеваемости.

Напомним, что по последним данным в РФ зарегистрировано 344 481 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выписалось 113 299 пациентов, скончалось — 3 541 человек.