В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о детях-кретинах

В своей программе Елена Малышева использовала формулировки "Откуда берутся кретины?" и "Мой ребенок – идиот".

Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн прокомментировал слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы предложила обсудить тему "Откуда берутся дети-кретины". Об этом сообщил телеканал RT

Одно и то же слово можно использовать в разном контексте... Бытует мнение, что это оскорбительное слово. На самом деле такие термины медицинские есть, только они используются не в таком уничижительном смысле, а в степени умственной отсталости. Евгений Брюн

Как пояснил медик, "кретинизм" довольно устаревшее название умственной отсталости при недостатке гормонов щитовидной железы. Он предположил, что Малышева имела это ввиду, но использовала термин с некоторым жаргонизмом.

Ранее ассоциация "Аутизм-Регионы" написала в своей группе о недопустимости использования такой лексики в программах федерального канала.

Фото: ВКонтакте / Здоровье и Жить Здорово с Еленой Малышевой