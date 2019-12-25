В Минздраве обозначили сроки завершения эпидемии коронавируса в России. Об этом в эфире телевизионной программы "Док-Ток" на Первом канале заявила главный внештатный инфекционист страны Елена Малинникова. По словам специалиста, распространение COVID-19 в РФ может завершиться ближе к июлю.
Надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия как карантин и постепенно выходить
Елена Малинникова, главный внештатный инфекционист
Эксперт объяснила, что даже если в России после июля будут наблюдаться всплески по количеству зараженных, то они не будут носить пиковый характер. Малинникова напомнила, что пики "имеют определенную тенденцию к снижению".
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса.
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