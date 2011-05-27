В Минстрое оценили градпотенциал многоквартирного жилья в Арктике

Градостроительный потенциал для многоквартирного жилья в арктических регионах, который может быть вовлечен в государственный оборот в следующие три-четыре года, составляет 22,9 миллионов квадратных метров. Соответствующими статистическими данными поделился заместитель российского министра по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Никита Стасишин, выступая на профильной сессии "Развитие жилищного строительства в условиях Арктической зоны". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Градостроительный потенциал - 22,9 млн кв. м. Это то, что должно быть вовлечено в оборот в следующие три-четыре года. Это достаточно неплохой объем, если мы говорим с точки зрения будущего потребления и строительных материалов.
Никита Стасишин, эксперт
В профильном ведомстве заметили, что в указанной статистике учитывались действующие разрешения на строительство и предельная площадь многоквартирных домов, возможная к размещению на земельных участках.
Делегация Минстроя осмотрела строительные площадки консерватории имени Римского-Корсакова.
Фото и видео: ВЭФ 2024
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