Он поехал в Белоруссию снимать происходящее на выборах президента.

В Минске пропал создатель телеграм-канала Telegram Info, оператор Вадим Чаюков. Он также был внештатным оператором студии "Амурские волны".

Известно, что в ночь на 13 августа он отправился в минский микрорайон Малиновка, около полуночи сообщил, что рядом стреляют резиновыми пулями. После он перестал выходить на связь.

А "Амурских волнах" рассказали, что 6 или 7 августа Чаюков поехал в Белоруссию снимать происходящее на выборах президента. Его телефон был активен примерно до 12:00 13 августа. На последний звонок по его номеру ответил кто-то другой. После телефон Чаюкова отключили.

О его местоположении сейчас ничего неизвестно.

Ранее вооруженные люди пришли в минские офисы "Яндекса" и Uber.