Возможно первые два месяца обучения будут проходить в онлайн-формате.

В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года. Они смогут принять такое решение в случае второй волны COVID-19 осенью. Об этом рассказал заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. Его слова передают "РИА Новости".

Афанасьев назвал перенос начала учебного года "совсем крайней мерой", однако к такому сценарию также готовятся в министерстве. По его оценкам, первые два месяца обучения будут проходить в онлайн-формате.

Также, по словам замминистра, решения будут приниматься в каждом регионе отдельно — в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ранее Минобрнауки России хочет, чтобы онлайн-выпускной стал ежегодным праздником.