Сергей Фальков оценил работу системы образования во время пандемии.

В Минобрнауки оценили вероятность полного перехода на дистант в вузах. Об этом на сессии Восточного экономического форума рассказал глава ведомства Сергей Фальков. Чиновник считает, что полный переход на данный формат обучения в РФ невозможен. Эксперт полагает, что это приведет только к ухудшению качества образования.

Тотальный дистант невозможен, поскольку он ведёт к существенному ухудшению качества образования. Сергей Фальков, глава Минобрнауки

В министерстве полагают, что российская система образования справилась с вызовами, которые ей предложила пандемия.

Минобрнауки хочет ужесточить правила олимпиад школьников.

Фото: Piter.tv