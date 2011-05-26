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В Минобрнауки оценили вероятность полного перехода на дистант в вузах
Сегодня, 9:07
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В Минобрнауки оценили вероятность полного перехода на дистант в вузах

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Сергей Фальков оценил работу системы образования во время пандемии.

В Минобрнауки оценили вероятность полного перехода на дистант в вузах. Об этом на сессии Восточного экономического форума рассказал глава ведомства Сергей Фальков. Чиновник считает, что полный переход на данный формат обучения в РФ невозможен. Эксперт полагает, что это приведет только к ухудшению качества образования.

Тотальный дистант невозможен, поскольку он ведёт к существенному ухудшению качества образования.

Сергей Фальков, глава Минобрнауки

В министерстве полагают, что российская система образования справилась с вызовами, которые ей предложила пандемия.

Минобрнауки хочет ужесточить правила олимпиад школьников.

Фото: Piter.tv

Теги: вузы, вэф, дистанционный формат, минобрнауки, сергей фальков, удалёнка
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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