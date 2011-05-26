В Минобрнауки оценили вероятность полного перехода на дистант в вузах. Об этом на сессии Восточного экономического форума рассказал глава ведомства Сергей Фальков. Чиновник считает, что полный переход на данный формат обучения в РФ невозможен. Эксперт полагает, что это приведет только к ухудшению качества образования.
Тотальный дистант невозможен, поскольку он ведёт к существенному ухудшению качества образования.
Сергей Фальков, глава Минобрнауки
В министерстве полагают, что российская система образования справилась с вызовами, которые ей предложила пандемия.
Минобрнауки хочет ужесточить правила олимпиад школьников.
Фото: Piter.tv
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