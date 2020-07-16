Всего за весенний призыв в Вооружённые силы было направлено 135 тысяч человек.

В Минобороны сообщили о завершении весеннего призыва. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

В сообщении министерства сказано, что призыв завершён в срок и был проведён на качественном уровне, невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку и опасения общественности.

Всего за весенний призыв в Вооружённые силы было направлено 135 тысяч человек.

В мае в пресс-службе Восточного военного округа заявили, что из-за пандемии коронавируса 80% призывников останутся служить в домашнем регионе.

Ранее Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что весенний призыв должен быть выполнен на 100%.

Фото: pixabay.com

Видео: Youtube/ Минобороны России