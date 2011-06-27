В Михайловском театре откроют пункт вакцинации от коронавируса

В скором времени в Михайловском театре будет открыт прививочный пункт, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Прививки работникам культуры будут ставить медики выездных бригад. Также чиновник отметил, что Смольный думает об открытии прививочных пунктах в торгово-развлекательных центрах. Эргашев заметил, что в Петербурге стабилизировалась ситуация с коронавирусом: наблюдается тренд по снижению заболеваемости.
Ранее мы писали, что инфекционный фонд Петербурга сократили на 1 700 коек.
Фото: Piter.TV
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