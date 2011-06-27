В Михайловском театре откроют пункт вакцинации от коронавируса

Сейчас в Петербурге работают 123 прививочных пункта, 104 из которых были открыты на базе городских поликлиник.

В скором времени в Михайловском театре будет открыт прививочный пункт, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Прививки работникам культуры будут ставить медики выездных бригад. Также чиновник отметил, что Смольный думает об открытии прививочных пунктах в торгово-развлекательных центрах. Эргашев заметил, что в Петербурге стабилизировалась ситуация с коронавирусом: наблюдается тренд по снижению заболеваемости.

Ранее мы писали, что инфекционный фонд Петербурга сократили на 1 700 коек.

Фото: Piter.TV