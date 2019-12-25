В Михайловском театре открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса

В здании Михайловского театра открылся прививочный пункт городской поликлиники №37 и уже принял первых посетителей. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.
В театре вакцинацию будут проходить работники культуры и спортивной сферы. Пункт сможет принимать до 50 человек в день. Он не будет мешать посетителям театра, так как для пункта организован отдельный вход.
Первым вакцинацию в новом пункте прошел народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д.Шостаковича Юрий Темирканов.
Всего на данный момент в городе работают 123 прививочных пункта. Первую прививку от коронавируса сделали 178 тыс. человек, а полный цикл вакцинации завершили 42,5 тыс. человек.
Фото: Piter.TV
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