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В Михайловском театре открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса
Сегодня, 16:38
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nadezhda_sib

В Михайловском театре открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса

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В театре смогут сделать прививку работники культуры и спортивной сферы.

В здании Михайловского театра открылся прививочный пункт городской поликлиники №37 и уже принял первых посетителей. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

В театре вакцинацию будут проходить работники культуры и спортивной сферы. Пункт сможет принимать до 50 человек в день. Он не будет мешать посетителям театра, так как для пункта организован отдельный вход. 

Первым вакцинацию в новом пункте прошел народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д.Шостаковича Юрий Темирканов.

Всего на данный момент в городе работают 123 прививочных пункта. Первую прививку от коронавируса сделали 178 тыс. человек, а полный цикл вакцинации завершили 42,5 тыс. человек. 

Фото: Piter.TV

Теги: михайловский театр, прививочный пункт, пункт вакцинации
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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esmarinov
Сегодня 17:28

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