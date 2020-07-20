В Миассе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Всех туристов эвакуировали с озера Тургояк.

В Миассе Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Чиновники напомнили, что специалисты продолжают заниматься ликвидацией пламени около озера Тургояк. Это возгорание за Мухоринской курьей считается самым крупным. На данном участке выгорело почти 120 гектаров леса.

В связи с большим количеством возгораний в лесах в Миасском городском округе с 12 часов ( с 10:00 по московскому времени) 19 июля введён режим чрезвычайной ситуации сообщение администрации

С 19 июля на территории Тургоякского участкового лесничества введен режим ЧС. Заместитель министра экологии региона Виталий Безруков рассказал, что на водоем с воскресенья ограничен доступ туристов. Более 1,5 тысячи путешественников были перенаправлены на соседние озера и водоемы. С берега эвакуировано более 500 транспортных средств. С диких пляжей были выведено около сотни человек.

На Чукотке потушили все природные пожары.

Видео: YT / Sined - 47, Sherhon Ahst TV