Над его восстановлением будет работать компания из Москвы.

В Мариуполе приступили к подготовке восстановления разрушенного моста через реку Кальчик. Об этом сообщает "РИА Новости".

Над его восстановлением будет работать московская компания. Мост был поврежден в ходе боев по освобождению Мариуполя от украинских националистических формирований.

По словам руководителя проекта от компании-подрядчика, уже ведется работа по восстановлению другого моста, расположенного на трассе Новоазовск-Херсон. Мост в Мариуполе будет демонтирован, после чего начнется восстановление конструкции.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения пунктов ВСУ вертолетами Ка-52.

Видео: Telegram / РИА Новости