В Мариуполе приступили к подготовке восстановления разрушенного моста через реку Кальчик. Об этом сообщает "РИА Новости".
Над его восстановлением будет работать московская компания. Мост был поврежден в ходе боев по освобождению Мариуполя от украинских националистических формирований.
По словам руководителя проекта от компании-подрядчика, уже ведется работа по восстановлению другого моста, расположенного на трассе Новоазовск-Херсон. Мост в Мариуполе будет демонтирован, после чего начнется восстановление конструкции.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения пунктов ВСУ вертолетами Ка-52.
Видео: Telegram / РИА Новости
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