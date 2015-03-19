В Мариуполе открыли три построенных и оборудованных Петербургом МФЦ

Специалисты создали в городе-побратиме на территории ДНР три МФЦ.

Три новых многофункционального центра, которые построены и оборудованы специалистами из Петербурга, начали работу в городе-побратиме Мариуполе. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы городской администрации северной столицы России. Эксперты заметили, что теперь местное население получит возможность получать государственные и муниципальные услуги. По улице Лафазана, дом №54, на улице Нахимова, дом №172 располагаются десять окон приема клиентов. А на улице Орджоникидзе, дом №51 уже открыты 16 окон приема заявителей, В перспективных планах власти расширят помещение МФЦ до 31 рабочего окна.

Петербургские специалисты помогли подготовить персонал, оказали консультационную, методологическую и информационную поддержку по развертыванию сети многофункциональных центров в Донецкой Народной Республике. пресс-служба администрации СПб

Губернатор Петербурга Александр Беглов уточнил, что опыт города показывает, что МФЦ очень востребованы. На сегодняшний день в СПб функционируют 69 МФЦ на 1224 окна, в которых население может получить 365 услуг.

Многодетные семьи Петербурга смогут компенсировать траты на приобретение школьной формы.

Фото: Piter.tv