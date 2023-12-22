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В Мариуполе нашли схрон с оружием и секретной документацией СБУ

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Обнаруженную документацию отправили на исследования.

В Мариуполе нашли схрон с оружием и секретной документацией Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на местное отделение ФСБ.

В схроне обнаружили и изъяли гранатомет РПГ-7, пулемет ПКМ и автомат АК-74. Также сотрудники ведомства нашли тайник с секретными документами СБУ. Их направили на исследование. Проводится дополнительная проверка.

Ранее глава ГУР Украины Буданов признал продвижение российских войск.

Видео: УФСБ России по ДНР

Теги: мариуполь, оружие, секретные документы, схрон
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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