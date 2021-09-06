В Марий Эл снимут режим ЧС, который ввели из-за лесных пожаров

Огонь населенным пунктам не угрожает, открытое горение лесов и торфяников не зафиксировано.

В Марий Эл с 7 сентября отменят режим чрезвычайной ситуации, который был введен вследствие лесных пожаров. Об этом заявил глава республики Александр Евстифеев на своей странице в социальной сети Instagram.

Отмечается, что ситуация с лесными пожарами в регионе стабилизировалась, открытое горение отсутствует. На данный момент площади тления торфяников составляет три гектара, однако угрозы населенным пунктам нет. Условия распространения огня также отсутствуют.

Продолжаем ситуацию мониторить, продолжаем окарауливание. Продолжаем работать над полной победой над задымлением. Но создавать сложности специальным статусом ЧС для хозяйства республики нет необходимости. Специальный документ по этому поводу будет подписан 6 сентября. Александр Евстифеев, глава Марий Эл

Напомним, режим чрезвычайной ситуации в регионе был введен 19 августа.

Ранее девять пожарных потушили огонь в Петергофе.

Видео: Instagram / evstifeev.life