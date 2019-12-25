В Махачкале загорелась крыша жилого дома. Об этом рассказали региональные представители ГУ МЧС по Дагестану. Экстренные ведомства уточнили, что пламя распространилось на территорию в 150 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 120 человек.
В 9:36 по системе "112" поступило сообщение о пожаре по проспекту Имама Шамиля, 21, горит кровля металлопрофильная по деревянной обрешетке. Дом пятиэтажный, четырехподъездный, 60 квартир.
пресс-служба ГУ МЧС по региону
В пожарной службе рассказали, что на месте происшествия работают 10 единиц спецтехники. В настоящее время информации о пострадавших нет.
Более ста тысяч жителей Кисловодска остались без воды.
Фото: Piter.tv
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