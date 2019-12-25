Ливни и сели привели к замутнению воды на Эшкаконских очистных сооружениях.

Более ста тысяч жителей Кисловодска остались без воды. Об этом рассказали региональные представители ГУ МЧС по Ставрополью. Эксперты уточнили, что ситуация связана с мутностью предоставляемых ресурсов. В настоящее время ведутся работы по промывке фильтров очистных сооружений. К 8 часам утра по резервному водопроводу запущена вода для 23,4 тысяч потребителей.

Полностью прекращена подача холодного водоснабжения от Эшкаконских очистных сооружений. Проводятся мероприятия по запуску Кубанского водовода. Всего в зоне отключения водоснабжения 137,2 тысячи человек, из них 34,2 тысячи детей. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В Региональном министерстве ЖКХ уточнили, что привычное водоснабжение должно быть восстановлено в городе к 14 часам дня. Мутность воды повысилась, по данным специалистов, из-за сильных ливней и сходу селей в предгорьях Кавказа. Такой информацией с местными журналистами поделился заместитель главы ведомства Ставропольского края Евгений Маслов.

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Фото: Piter.tv