В Махачкале эвакуировали 50 человек из-за возгорания в многоквартирном доме

В ГУ МЧС рассказали о локализации пламени в доме Дагестана.

Крыша многоквартирного дома загорелась на территории поселка Семендер города Махачкала. В настоящее время известно о том, что из здания успешно эвакуировали порядка 70 человек, еще 15 - спасены. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы региональной пресс-службы ГУ МЧС России. Эксперты заметили, что информации о пострадавших нет. Площадь возгорания примерно составляет 700 квадратных метров.

Поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по ул. Мурадовой, 53. По прибытии пожарных расчетов в 08:31 горение происходит на мансардном этаже и кровле дома. пресс-служба ГУ МЧС России

В настоящее время огонь ликвидирован в шести квартирах, пламя локализовано. На месте инцидента задействованы в тушении пожара 60 человек личного состава и десять единиц специальной техники профильного ведомства.

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Фото и видео: ГУ МЧС России