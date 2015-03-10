В отношении подростка полицейские составили административный протокол.

В Магадане задержали 17-летнего подростка, которому мать доверила машину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, несовершеннолетний управлял автомобилем Toyota Corolla. В ходе проверки документов полицейские выяснили, что подросток не имеет права управления транспортными средствами. В беседе с инспектором по делам несовершеннолетних юноша рассказал, что возвращался с подработки домой, а иномарка принадлежит его отчиму. Он также добавил, что ему разрешила ездить на автомобиле мама.

В отношении подростка полицейские составили административный протокол. Решается вопрос о привлечении законных представителей задержанного к административной ответственности.

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Видео: УМВД по Магаданской области