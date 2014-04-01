В МВД Украины заявили, что деоккупация Донбасса зависит от Зеленского и Верховной рады

Он подчеркнул, что перед этим россияне должны уйти с территорий и вывести свой контингент.

В МВД Украины заявили, что деоккупация Донбасса зависит от президента Владимира Зеленского и Верховной рады. Заявление сделал советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Валерий Поцелуйко в эфире телеканала OBOZREVATEL.

Он рассказал, что "Стратегию деоккупации Донбасса" в 2019 году представил глава МВД. И министерство готово реализовать её "хоть сегодня", однако решение о начале мероприятий должны принимать глава государства и парламент.

Потому что мы готовы вернуть эти территории, мы готовы обеспечить там проведение любых мероприятий. Валерий Поцелуйко, советник министра внутренних дел Украины

Он подчеркнул, что перед этим россияне должны уйти с территорий и вывести свой контингент.

Ранее в Донецке заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков.

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