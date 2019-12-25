На место происшествия выехала оперативная группа, проводится разбирательство.

В Донецке заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков. Об этом рассказал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его словам, со стороны украинских военнослужащих было выпущено 100 мин калибром 82 миллиметра.

Сегодня с 03.15 (мск) в течение часа вооруженные формирования Украины вели массированный обстрел по Ленинскому. представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

По его информации, жертв нет. На место происшествия выехала оперативная группа, проводится разбирательство.

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