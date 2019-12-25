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В Донецке заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков
Сегодня, 10:45
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matveyvn

В Донецке заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

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На место происшествия выехала оперативная группа, проводится разбирательство.

В Донецке заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков. Об этом рассказал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его словам, со стороны украинских военнослужащих было выпущено 100 мин калибром 82 миллиметра.

Сегодня с 03.15 (мск) в течение часа вооруженные формирования Украины вели массированный обстрел по Ленинскому.

представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

По его информации, жертв нет. На место происшествия выехала оперативная группа, проводится разбирательство.

Ранее Кравчук обвинил республики Донбасса в торговле людьми.

Фото: pixabay.com

Теги: днр, донецк, обстрел
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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