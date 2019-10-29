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В МИДе Украины заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

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О высказывании дипломата сообщили в ТАСС.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал журналистам, что глава государства Владимир Зеленский полностью готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пристайко уточнил, что он разговаривал с президентом своей страны трижды, и он уверен, что Зеленский осознает, что можно и как можно достичь".

О самом формате встречи дипломат не уточнил. Вопрос был задан в контексте возможной будущей встречи лидеров стран "нормандского формата", куда входят Украина, Россия, Германия и Франция.

Ранее глава МИД Украины объявил об отводе войск и ополченцев у Золотого. Это подтвердилось фактически. 

Видео: YouTube / ГляделкаUA

Теги: мид, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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