В МИДе Украины заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

О высказывании дипломата сообщили в ТАСС.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал журналистам, что глава государства Владимир Зеленский полностью готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пристайко уточнил, что он разговаривал с президентом своей страны трижды, и он уверен, что Зеленский осознает, что можно и как можно достичь".

О самом формате встречи дипломат не уточнил. Вопрос был задан в контексте возможной будущей встречи лидеров стран "нормандского формата", куда входят Украина, Россия, Германия и Франция.

Ранее глава МИД Украины объявил об отводе войск и ополченцев у Золотого. Это подтвердилось фактически.

Видео: YouTube / ГляделкаUA