В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными

Петр Ильичев рассказал о позиции российских дипломатов по ситуации с обсуждением дел Минска в ООН.

В российском МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными. Об этом в интервью "РИА Новостям" заявил глава Департамента международных организаций Петр Ильичев. По мнению чиновника, западные страны пренебрегают основополагающими принципами Устава ООН, когда продвигают собственные интересы по отношению к республике.

К сожалению, в контексте Белоруссии мы наблюдаем привычную картину: западные страны, попирая основополагающие принципы Устава ООН, пытаются использовать постэлекторальную ситуацию для продвижения собственных узкокорыстных интересов Петр Ильичев, представитель МИД России

Чиновник заявил, что в ситуации с введением ограничений против Белоруссии используются инструменты, которые на Западе уже считаются привычными. В России заявили о неприемлемости вмешательства других государств во внутренние дела Минска, включая обсуждения ситуации на площадках ООН. Ильичев добавил, что международное содействие республике должно оказываться только в случае ее собственного запроса.

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