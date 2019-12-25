В МИД РФ заявили, что Москва намерена двигаться дальше в партнерстве с ЕС

Александр Грушко выступил с заявлением на форуме "Северное измерение".

В МИД РФ заявили, что Москва намерена двигаться дальше в партнерстве с Евросоюзом. Об этом заместитель министра внешнеполитического ведомства России Александр Грушко заявил на онлайн-форуме "Северное измерение". Мероприятие посвящено реакции бизнеса на вызовы, возникшие из-за пандемии коронавируса. По мнению чиновника, продвижение партнерства соответствует интересам как Москвы, так и Брюсселя.

"Северное измерение" появилось благодаря взаимодействию и стратегическому видению России и ЕС. Мы считаем, что в наших общих интересах не только сохранить его, но и двигаться дальше...Взаимовыгодная работа предпринимателей РФ и ЕС остается одним из основных элементов обеспечения стабильности и добрососедства на севере региона Александр Грушко, замглавы МИД России

Заместитель министра напомнил, что в условиях обострения глобальной конкуренции важно предпринимать усилия для того, чтобы не позволить "ослабить и расколоть большую Европу, вернуть ее к состоянию холодного мира". Грушко также рассчитывает на то, что формируемое десятилетиями партнерство между РФ и ЕС не будет подорвано.

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