В МИД РФ рассказали о выгоде Украины от учений НАТО

По словам замглавы МИД, США и НАТО снабжают Украину оружием.

Заместитель министра иностранных дела РФ Андрей Руденко считает, что Киев использует плановые учения ВС России для саботажа Минских соглашений. Об этом он заявил в интервью газете "Известия".

Руденко считает, что Украине выгодно проводит учения НАТО на территории страны для этого. По его словам, в текущем году Киев планирует организовать проведение семи совместных военных учений с государствами Североатлантического Альянса.

Фактически происходит милитаризация Украины, что отнюдь не способствует урегулированию конфликта в Донбассе. Андрей Руденко, замглавы МИД РФ

По его словам, США и НАТО оказывают Украине поддержку и снабжают военнослужащих страны летальными вооружениями. Руденко подчеркнул, Россия не собирается вмешиваться в конфликт на юго-востоке Украины, а также отметил важность минских соглашений в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

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Фото: ВК / МИД России