В МИД Кабо-Верде исключили возможность экстрадиции Поклонской на Украину

В МИД Кабо-Верде исключили возможность экстрадиции Натальи Поклонской на Украину. Такое заявление журналистам "РИА Новостей" сделал собственный источник во внешнеполитическом ведомстве. Она заявил, что у Киева нет шансов на успех, если он затребует экстрадицию посла РФ. Дипломат засмеялся в ответ на то, что ему сообщили о намерении Украины подготовить соответствующие документы на выдачу Поклонской.
Это шутка просто, не обращайте на это внимание.
дипломат из Кабо-Верде
Напомним, что бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов объяснил прессе, что Киев может начать готовить документы на "экстрадицию" Натальи Поклонской, когда ее назначат послом РФ в Кабо-Верде В МИД Киева уточнили, что уже связались с африканскими коллегами из-за "преступной деятельности" Поклонской. Украина обвиняет женщину в государственной измене из-за ее работы в Крыму.
Захарова ответила Украине на протест из-за назначения Поклонской послом РФ в Кабо-Верде.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все