В МИД Кабо-Верде исключили возможность экстрадиции Поклонской на Украину

Дипломат африканской страны считает, что оснований для передачи посла РФ в Киев нет.

В МИД Кабо-Верде исключили возможность экстрадиции Натальи Поклонской на Украину. Такое заявление журналистам "РИА Новостей" сделал собственный источник во внешнеполитическом ведомстве. Она заявил, что у Киева нет шансов на успех, если он затребует экстрадицию посла РФ. Дипломат засмеялся в ответ на то, что ему сообщили о намерении Украины подготовить соответствующие документы на выдачу Поклонской.

Это шутка просто, не обращайте на это внимание. дипломат из Кабо-Верде

Напомним, что бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов объяснил прессе, что Киев может начать готовить документы на "экстрадицию" Натальи Поклонской, когда ее назначат послом РФ в Кабо-Верде В МИД Киева уточнили, что уже связались с африканскими коллегами из-за "преступной деятельности" Поклонской. Украина обвиняет женщину в государственной измене из-за ее работы в Крыму.

Захарова ответила Украине на протест из-за назначения Поклонской послом РФ в Кабо-Верде.

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