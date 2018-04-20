В Подмосковье мужчина прождал медицинской помощи 2,5 часа и умер

Появились подробности смерти мужчины.

20 февраля в Люберцах Московской области умер мужчина, который в течение 2,5 часов ждал помощи медиков.

Как удалось установить, 20 февраля мужчина почувствовал сильные боли в груди, о чем сообщил жене. Супруга вызвала "скорую", где ей ответили, что на данный момент все машины заняты. Напрасно прождав 1,5 часа "неотложку", и видя, что состояние мужа ухудшается с каждой минутой, женщина самостоятельно отвезла супруга в Дзержинскую больницу. Но и тут медики не поспешили спасать мужчину. Только спустя час к мужчине подошел доктор и отправил на ЭКГ, которое показало предынфарктное состояние. Мужчину решено было доставить в реанимационное отделение, но по пути туда он скончался.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти мужчине по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей. Супруга погибшего признана потерпевшей и допрошена в данном качестве. Из Дзержинской городской больницы изъята вся необходимая медицинская документация для расследования уголовного дела, в том числе и медицинская карта погибшего.

В ходе следствия будет дана правовая оценка, как работникам больницы, так и работникам "скорой".