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В Тосненском районе при пожаре в квартире погибло трое человек
Сегодня, 10:07
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lesjasap
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В Тосненском районе при пожаре в квартире погибло трое человек

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В Любани спасатели нашли на пепелище тела троих людей.

В Тосненсом районе Ленобласти в пожаре погибло три человека. Сообщается, что сгорела жилая квартира в Любани. Инцидент произошел около двух часов в ночь на 13 декабря. 
 
На место аварии выехала бригада спасателей. По адресу Мельникова,17 огнеборцы нашли три человеческих трупа. Предположительно, тела принадлежат 48-летней хозяйке и двум ее гостям: 36-летней подруге и 51-летнему мужчине. За время пожара успело пострадать 40 квадратных метров площади. Известно, что ликвидация последствий возгорания закончилась спустя полчаса после вызова диспетчера. 
 
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственного комитета и дознаватели пожарной службы.
Теги: гибель людей , ленобласть , любань , пожар , тосненский район
Категории: Новости СПб

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