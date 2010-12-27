В Тосненском районе при пожаре в квартире погибло трое человек

В Любани спасатели нашли на пепелище тела троих людей.

В Тосненсом районе Ленобласти в пожаре погибло три человека. Сообщается, что сгорела жилая квартира в Любани. Инцидент произошел около двух часов в ночь на 13 декабря.

На место аварии выехала бригада спасателей. По адресу Мельникова,17 огнеборцы нашли три человеческих трупа. Предположительно, тела принадлежат 48-летней хозяйке и двум ее гостям: 36-летней подруге и 51-летнему мужчине. За время пожара успело пострадать 40 квадратных метров площади. Известно, что ликвидация последствий возгорания закончилась спустя полчаса после вызова диспетчера.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственного комитета и дознаватели пожарной службы.