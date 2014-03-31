Планируется высеять более 70 кг семян деревьев хвойных пород.

В Лужском селекционно-семеноводческом центре приступили к посеву семян к новому сезону. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Планируется высеять более 70 кг семян деревьев хвойных пород в 8 специализированных теплицах, вырастить около 4,5 млн штук сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой.

Мы планируем провести в 2022 году посадки леса на площади не менее 6,5 тысяч га. Олег Малащенко, заместитель председателя правительства Ленинградской области

На складах хранения находится около 4,1 тонн семян с высокими посевными качествами. В сезон заготовки лесосеменного сырья собрано 16 тонн шишек, из которых получено 200 кг семян.

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