В Луге открыли скейт-парк

Парк открылся благодаря программе "Формирование комфортной городской среды".

В Заречном парке Луги состоялось торжественное открытие скейт-парка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Площадку для скейтеров выбрали голосованием 18 марта этого года. Именно благодаря решению жителей Луги в Заречном парке теперь можно спокойно кататься на роликах, скейтбордах, велосипедах. Помимо нового парка, в Луге облагородят дворы на проспекте Урицкого, 64 и 66, на проспекте Володарского, 36. На этих территориях улучшат уличное освещение, расширят парковку, установят скамейки, урны и детские площадки.

Ранее мы сообщали, что в Выборге начали благоустраивать два двора на улице Гагарина.

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