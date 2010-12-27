В Луге двухлетняя девочка погибла из-за удара током

По невнимательности взрослых малышка вставила металлические крюки от кухонного миксера в розетку.

В Ленинградской области двухлетняя девочка погибла от разряда тока. Трагедия произошла в городе Луга. Известно, что родители оставили малышку без присмотра в комнате. В помещении погибшая обнаружила два металлических крюка от миксера. В какой-то момент она решила вставить их в розетку включенного удлинителя. После этого через тело ребенка прошел сильный удар тока.

Пострадавшую успели забрать медики скорой помощи. Пациентку даже довезли до больницы, но в результате медики не смогли помочь. Доктора пытались реанимировать малышку в течение часа.

Сообщается, что ребенок жил вместе с 30-ти летней матерью и 34-летним отцом в квартире по улице Кингисеппа. Оба родителя не работают, женщина находится в декретном отпуске. Семья считалась благополучной. На учете в правоохранительных органах и службе опеки не состояла.

