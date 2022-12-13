В Ломоносовском районе злоумышленники вынесли из дачного дома 27 млн рублей

Злоумышленники попали в здание путем отжатия стеклопакета окна первого этажа.

В Ломоносовском районе Ленобласти воры вынесли из загородного дома 27 млн рублей. Инцидент произошел в деревне Райкузи. В полицию обратилась семейная пара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как рассказал заявитель, он обратился к соседям с просьбой последить за домом, пока будет в командировке. В период отъезда владельца дома злоумышленники совершили преступление. Это произошло 26 января в период времени с 04:10 по 18:50. Злоумышленники попали в здание путем отжатия стеклопакета окна первого этажа.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Сейчас оперативники разыскивают воров. Соседей и владельца дома опросили.

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