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В Ломоносовском районе злоумышленники вынесли из дачного дома 27 млн рублей
Сегодня, 11:38
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В Ломоносовском районе злоумышленники вынесли из дачного дома 27 млн рублей

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Злоумышленники попали в здание путем отжатия стеклопакета окна первого этажа. 

В Ломоносовском районе Ленобласти воры вынесли из загородного дома 27 млн рублей. Инцидент произошел в деревне Райкузи. В полицию обратилась семейная пара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Как рассказал заявитель, он обратился к соседям с просьбой последить за домом, пока будет в командировке. В период отъезда владельца дома злоумышленники совершили преступление. Это произошло   26 января в период времени с 04:10 по 18:50. Злоумышленники попали в здание путем отжатия стеклопакета окна первого этажа. 

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Сейчас оперативники разыскивают воров. Соседей и владельца дома опросили. 

Ранее на Piter.tv: в субботу ночью автомобиль влетел в двери ночного клуба около станции "Ладожская".

Фото: Pxhere

Теги: воры, деревня райкузи, полиция, уголовное дело, украли 27 млн
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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