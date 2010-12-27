В Ломоносовском районе шестиклассница упала с пятого этажа строящегося здания

Как утверждают родители девочки, накануне вечером ребенок прогуливался на пятом этаже строящегося здания в Ломоносовском районе Ленобласти. Несчастный случай произошел из-за того, что девочка споткнулась и упала.

Ночью со второго по третье мая к сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о том, что к ним поступил ребенок с тяжелейшими травмами, связанными с падением с высоты. Состояние девочки на данный момент медики оценивают как крайне тяжелое.

Как утверждают родители девочки, накануне вечером ребенок прогуливался на пятом этаже строящегося здания в Ломоносовском районе Ленобласти. Несчастный случай произошел из-за того, что девочка споткнулась и упала.

Школьницу доставили в больницу с катотравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей головы, ушибами и ссадинами левых верхних и нижних конечностей, поясничной области, таза, раной левой голени, переломом левой лодыжки.

Состояние ребенка оценивается врачами как тяжелое.