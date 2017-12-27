В Ленобласти полицейские заставили грабителей "избавиться" от украденных снегоходов

В Ленобласти воры скрылись от полиции, оставив им награбленное.

В Ломоносовском районе полиция разыскивает воров, укравших у местного жителя снегоход. Второй злоумышленники бросили, чтобы скрыться от погони.

Инцидент произошел утром 21 января. Патрульный наряд заметил подозрительных граждан на дороге от Лебяжьего в сторону Большой Ижоры. Молодые люди в сцепленном состоянии везли два квадроцикла-снегохода. Увидев оперативников, преступники быстро развернулись в противоположном направлении и скрылись. В ходе погони они оставили одно похищенное транспортное средство.

Второй снегоход обнаружен днем того же дня недалеко от деревни Гостилицы на нагорной улице. В настоящее время личность владельца уточняется. Первый квадроцикл вернули хозяину в ГСК “Чайка”.