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В Ленобласти полицейские заставили грабителей "избавиться" от украденных снегоходов
Вчера, 14:09
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lesjasap
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В Ленобласти полицейские заставили грабителей "избавиться" от украденных снегоходов

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В Ленобласти воры скрылись от полиции, оставив им награбленное.

В Ломоносовском районе полиция разыскивает воров, укравших у местного жителя снегоход. Второй злоумышленники бросили, чтобы скрыться от погони. 
 
Инцидент произошел утром 21 января. Патрульный наряд заметил подозрительных граждан на дороге от Лебяжьего в сторону Большой Ижоры. Молодые люди в сцепленном состоянии везли два квадроцикла-снегохода. Увидев оперативников, преступники быстро развернулись в противоположном направлении и скрылись. В ходе погони они оставили одно похищенное транспортное средство.
 
Второй снегоход обнаружен днем того же дня недалеко от деревни Гостилицы на нагорной улице. В настоящее время личность владельца уточняется. Первый квадроцикл вернули хозяину в ГСК “Чайка”.
Теги: грабеж , квадроцикл , ленобласть , ломоносовский район , патруль , патрульный наряд , снегоход
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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