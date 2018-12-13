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В Ломоносовском районе нашли 250-килограммовую авиабомбу времен ВОВ
Сегодня, 15:00
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KaterinaKono13

В Ломоносовском районе нашли 250-килограммовую авиабомбу времен ВОВ

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После внимательного осмотра объекта, а также проведенного на месте анализа полутораметрового 250-килограммового снаряда специалисты-взрывотехники приняли решение о передаче находки военным саперам.

В минувший вторник, 7 мая, на одном из дачных участков неподалеку от поселка Ропша Ленобласти была обнаружена авиобомба времен Великой Отечественной войны.

На место обнаружения страшной находки выехали специалисты-взрывотехники ОМОН по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.

После внимательного осмотра объекта, а также проведенного на месте анализа полутораметрового 250-килограммового снаряда специалисты приняли решение о передаче находки военным саперам, которые в дальнейшем осуществлят работы по уничтожению авиобомбы. 

Источник: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: авиабомба, ленобласть, ломоносово, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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