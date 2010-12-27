В Ломоносовском районе Ленобласти младенец умер во сне

Причины смерти на сегодняшний день не выявлены.

В минувшее воскресенье, 10 марта, в Ленобласти было найдено тело малыша. Об этом сообщает сетевое издание Невские Новости.

Причины смерти на сегодняшний день не выявлены. Ребенок просто спал с матерью, а когда та проснулась, обнаружила, что он мертв.

Младенец умер во сне в деревне в деревне Оржицы Ломоносовского района Ленобласти в ночь на 10 марта. По имеющейся информации, мальчику не было и года - он родился в 2019 года.

Следователи ведут проверку по данному факту.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"