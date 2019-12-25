В Ломоносове психолог и полиция уговаривают мужчину не прыгать с крыши

На шее у мужчины можно разглядеть веревку.

Днем 13 июля жители Ломоносова заметили на крыше дома №8/2 на улице Швейцарской человека с веревкой на шее. В сети появилась фотография с места происшествия.

По словам очевидцев, по указанному адресу прибыли специалисты. Вслед за мужчиной на крышу поднялись психолог и полицейские. Они ведут переговоры с мужчиной, уговаривая его не прыгать с крыши и ничего не делать с собой. Чем закончилось происшествие, не сообщается.

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Фото: Telegram / Мегаполис