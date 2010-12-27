В Ломоносове на детской площадке педофил пытался растлить школьницу

Под Петербургом мужчина трогал шестиклассницу и следил за ней в школе.

Правоохранительные органы объявили в розыск мужчину, который приставал к шестикласснице. Инцидент произошел в Петродворцовском районе Санкт-Петербурга. В Ломоносове на детской площадке предполагаемый преступник не отходил от 12-летней девочки.

Днем 11 сентября в полицию обратилась местная жительница - мама школьницы. По словам женщины, злоумышленник также появлялся неподалеку от школы, в которую ходит девочка. Преступника также видела учительница физкультуры во время школьных занятий.

4 или 5 сентября мужчина пытался вступить с девочкой в контакт на детской площадке. Он начал трогать несовершеннолетнюю, но та смогла убежать. Предположительно, преступник является уроженцем из Средней Азии.

В настоящее время проводится проверка по данному заявлению.