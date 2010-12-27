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В Ломоносове на детской площадке педофил пытался растлить школьницу
Сегодня, 8:57
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lesjasap
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В Ломоносове на детской площадке педофил пытался растлить школьницу

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Под Петербургом мужчина трогал шестиклассницу и следил за ней в школе.

Правоохранительные органы объявили в розыск мужчину, который приставал к шестикласснице. Инцидент произошел в Петродворцовском районе Санкт-Петербурга. В Ломоносове на детской площадке предполагаемый преступник не отходил от 12-летней девочки.
 
Днем 11 сентября в полицию обратилась местная жительница - мама школьницы. По словам женщины, злоумышленник также появлялся неподалеку от школы, в которую ходит девочка. Преступника также видела учительница физкультуры во время школьных занятий. 
 
4 или 5 сентября мужчина пытался вступить с девочкой в контакт на детской площадке. Он начал трогать несовершеннолетнюю, но та смогла убежать. Предположительно, преступник является уроженцем из Средней Азии. 
 
В настоящее время проводится проверка по данному заявлению. 
Теги: ломоносов , педофил
Категории: Новости СПб

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