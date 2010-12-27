В Ломоносове грабители напали на прохожего и украли драгоценности

В Ломоносове были задержаны двое грабителей, который похитили у прохожего ювелирное изделие.

В Ломоносове были задержаны двое грабителей, который похитили у прохожего ювелирное изделие. Сробщают в пресс-службе Росгвардии.

18 марта в 22.35 нарядом группы задержания отдела вневедомственной охраны по Петродворцовому району Санкт-Петербурга у дома 11А на Дворцовом проспекте в городе Ломоносове задержаны двое граждан в возрасте 34 и 33 лет, которые незадолго до этого напали на 46-летнего прохожего и похитили у него ювелирное изделие. Уточняют в ведомстве

Сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что на улице Красного Флота, 7 двое злоумышленников, напали на прохожего, и применив физическую силу, отобрали драгоценности.

Прибыв на место и допросив пострадавшего, сотрудники Росгвардии получили приметы злоумышленников.

После чего, приступив к розыску, наряд ОВО увидел на Дворцовом проспекте, 11А двух мужчин, которые были похожи на тех, кого описывал пострадавший. Однако заметив патрульный автомобиль, нарушители пытался сбежать, но были задержаны по подозрению в грабеже и доставлены в 85 отдел полиции.

Похищенное изъято. На данный момент по факту кражи и нападения проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.