Остальные стелы планируется снести до понедельника.

В Литве снесли одну из шести стел главного мемориала советским воинам-освободителям. Об этом сообщает портал Madeinvilnius.lt.

Демонтаж мемориала на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе начался во вторник, 6 декабря. По словам, представителя Вильнюсского городского самоуправления Габриэлюса Грубинскаса, остальные стелы планируется снести до понедельника.

Он добавил, что за работами следят с установленных видеокамер. Снесенные скульптуры планируется хранить на территории муниципальной компании Grinda.

Ранее Захарова высказалась о сносе мемориала в Вильнюсе.

Видео: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье