В Литве снесли одну из шести стел главного мемориала советским воинам-освободителям. Об этом сообщает портал Madeinvilnius.lt.
Демонтаж мемориала на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе начался во вторник, 6 декабря. По словам, представителя Вильнюсского городского самоуправления Габриэлюса Грубинскаса, остальные стелы планируется снести до понедельника.
Он добавил, что за работами следят с установленных видеокамер. Снесенные скульптуры планируется хранить на территории муниципальной компании Grinda.
Ранее Захарова высказалась о сносе мемориала в Вильнюсе.
Видео: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье
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