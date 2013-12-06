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В Литве снесли одну из шести стел главного мемориала советским воинам

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Остальные стелы планируется снести до понедельника.

В Литве снесли одну из шести стел главного мемориала советским воинам-освободителям. Об этом сообщает портал Madeinvilnius.lt.

Демонтаж мемориала на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе начался во вторник, 6 декабря. По словам, представителя Вильнюсского городского самоуправления Габриэлюса Грубинскаса, остальные стелы планируется снести до понедельника.

Он добавил, что за работами следят с установленных видеокамер. Снесенные скульптуры планируется хранить на территории муниципальной компании Grinda.

Ранее Захарова высказалась о сносе мемориала в Вильнюсе.

Видео: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

Теги: литва, мемориал, снос
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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