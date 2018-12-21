В Лисьем Носу построят триумфальную арку в честь "Крымской весны"

В Лисьем Носу прошла презентация Триумфальной арки-дома в честь 5-тилетия возвращения Крыма в Россию.

В Лисьем Носу построят первую негосударственную Триумфальную арку-дом. Здание начали возводить в Прибрежном Квартале Приморского района Санкт-Петербурга. Строители уже заложили фундамент экспериментального здания и провели открытую презентацию.

Арка – это жилой дом. Она может использоваться как культурное пространство. И вы видете две ножки - одна ножка может использоваться под нежилые помещения, а сама арка может быть живой и соответственно владелец уже сам может распорядиться о назначении. Михаил Голубев, руководитель компании-застройщика

Дом-Арка получил разрешение на строительство. Архитекторы разработали интересные решения фасадов - арка будет украшена надписями и барельефами, рассказывающими о событиях, связанных с возвратом Крыма.

Триумфальная арка – это традиционное здание, которое возводилось на главных площадях, крупных селений со времен Древнего Рима. Здесь же, Триумфальная арка в лесу, она связана с природой, растворена в ней и в тоже время собирает всю среду образовавшегося здесь города. Степан Липгарт, архитектор

Также, строители и жители Прибрежного квартала написали послание потомкам и заложили капсулу времени в фундамент арки.

Компания-застройщик планирует закончить дом-арку к концу 2019 года.

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