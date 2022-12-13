В Липецкой области военкоматы разошлют повестки для проверки баз данных

Администрация региона объяснила, что важно актуализировать данные.

Военкоматы Липецкой области разошлют жителям региона повестки для сверки информации в базах данных. После этого информация будет оцифрована. Об этом говорится в официальном Telegram-канале региональной администрации. Специалисты пояснили, что данная мера важна с точки зрения предотвращения ошибок, которые были выявлены в рамках проведения частичной мобилизации в стране.

В ближайшее время ряд жителей региона получит повестки. Их пришлют по месту жительства или передадут через работодателя. Рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных. пресс-служба местного правительства

Ранее власти Воронежской области предупредили жителей региона о том, что военкоматы разошлют повестки для актуализации сведений в базах данных. В этот период местные работодатели обязаны отпустить сотрудников с рабочих мест. для посещения военкоматов.

В Кремле назвали выдачу повесток для сверки данных постоянной работой.

Фото и видео: Telegram / SHOT