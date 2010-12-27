На улице Отважных в квартире от удушья умер грудной ребенок

В Красносельском районе при непонятных обстоятельствах задохнулся маленький ребенок.

В Красносельском районе погиб мальчик, который воспитывался в семье мигрантов. Ребенок задохнулся на смерть. В настоящее время причины гибели малыша интересуют следователей и медиков.

Сообщается, что тело годовалого мальчика обнаружено в жилой квартире в доме номер 4 по улице Отважных. Инцидент произошел в половину четвертого дня 12 декабря. Первыми на место прибыли сотрудники “скорой помощи”, которые при первичном осмотре установили, что причиной смерти могла стать асфиксия или удушье. По неизвестной причине в легкие перестал поступать воздух.

В ситуации разбираются судмедэксперты. Отметим, что родители ребенка приехали из Киргизии. Официально 24-летняя мать и 25-летний отец нигде не работают. На профилактическом учете в правоохранительных органах квартира не состоит.