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На улице Отважных в квартире от удушья умер грудной ребенок
Сегодня, 10:04
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lesjasap
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На улице Отважных в квартире от удушья умер грудной ребенок

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В Красносельском районе при непонятных обстоятельствах задохнулся маленький ребенок.

В Красносельском районе погиб мальчик, который воспитывался в семье мигрантов. Ребенок задохнулся на смерть. В настоящее время причины гибели малыша интересуют следователей и медиков. 
 
Сообщается, что тело годовалого мальчика обнаружено в жилой квартире в доме номер 4 по улице Отважных. Инцидент произошел в половину четвертого дня 12 декабря. Первыми на место прибыли сотрудники “скорой помощи”, которые при первичном осмотре установили, что причиной смерти могла стать асфиксия или удушье. По неизвестной причине в легкие перестал поступать воздух. 
 
В ситуации разбираются судмедэксперты. Отметим, что родители ребенка приехали из Киргизии. Официально 24-летняя мать и 25-летний отец нигде не работают. На профилактическом учете в правоохранительных органах квартира не состоит.
Теги: красносельский район , лигово , улица отважных
Категории: Происшествия Новости СПб

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