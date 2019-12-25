В Ленобласти женщина ударила сожителя ножом во время ссоры

Мужчина доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 20 марта в полицию поступил звонок из межрайонной больницы Волосовского района о госпитализации мужчины с ножевым ранением.

Сотрудники полиции приехали на место происшествия в д. Ущевицы Волосовского района и установили, что мужчину ударила ножом сожительница. Она сообщила, что они вместе распивали спиртные напитки, а потом между ними вспыхнула ссора.

Известно, что потерпевший в состоянии средней тяжести был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти мужчина ударил брата ножом во время ссоры.

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