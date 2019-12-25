В Ленобласти женщина ударила сожителя ножом во время ссоры

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 20 марта в полицию поступил звонок из межрайонной больницы Волосовского района о госпитализации мужчины с ножевым ранением.
Сотрудники полиции приехали на место происшествия в д. Ущевицы Волосовского района и установили, что мужчину ударила ножом сожительница. Она сообщила, что они вместе распивали спиртные напитки, а потом между ними вспыхнула ссора.
Известно, что потерпевший в состоянии средней тяжести был госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что в Ленобласти мужчина ударил брата ножом во время ссоры.
Фото: Pixabay
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