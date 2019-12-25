Стали известны личности женщины и ребёнка, чьи обгоревшие тела нашли в лесу под Выборгом

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В воскресенье, 15 августа, в лесном массиве, недалеко от ж/д станции 63-й километр, были обнаружены обгоревшие тела женщины и ребенка. Ночью 16 августа в лесу работали сотрудники полиции, СКР и прокуратуры. По предварительной информации, тела принадлежат женщине и маленькому ребенку 2-2,5 года. Изъято: зажигалка, крышка от канистры, кассовый чек, перчатка матерчатая, фрагмент женской сумки, 2 чайные ложки, оплавленный мобильный телефон, связка ключей, провод с шеи трупа ребенка, цепочка, крест, медальон. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По версии следствия, девочка была задушена проводом от телефона. Мать поместила тело в сумку, после вызвала такси, зашла в магазин и купила канистру. Затем женщина остановилась на заправке, где и наполнила канистру бензином. После чего на этом же такси поехала в Выборгский район Ленобласти. Водителем оказался 24-летний уроженец Киргизии, которого следователи допросили.

Как сообщает издание 47news, погибшими оказались 33-летняя Лариса и её двухлетняя дочь (должно было исполнится 1 сентября) Злата. Бывшая однокурсница женщины рассказала, что в 2018 году переписывалась с Ларисой. Погибшая рассказала, что переехала из Петербурга в Москву, достроив с мамой и сестрой дом. По словам Ларисы, её "жизнь кипит, не стоит на месте". Со своим мужем женщина развелась, поскольку Лариса хотела детей, а муж боялся. Но позже она встретила новую любовь, и у петербурженки появилась девочка. Однако девочка родилась с редким генетическим заболеванием. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Следственный комитет России