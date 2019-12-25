В Ленобласти завершили строительство двух "проблемных" жилых комплексов

Они должны были быть готовы в 2019-м году.

Комитет Госстройнадзора выдал разрешения на ввод в эксплуатацию двух жилых комплексов в Сосново и Сертолово. Оба строились с 2015-го года, сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Пятиэтажный дом в Сосново в Типографском переулке рассчитан на 89 квартир. В феврале 2019-го года застройщик "АСП Проект" заявил о том, что у него нет средств на завершение строительства дома. В марте того же года началась процедура банкротства. Для завершения строительства власти взаимодействовали с дольщиками и конкурсными управляющими.

Также положительное заключение получил четвертый корпус ЖК "Чистый ручей" в Сертолово застройщика "Петрострой". Первые три дома были достроены в 2018-2019 годах. Четвертый дом рассчитан на 446 квартир.

Всего в 2020 год ввели в эксплуатацию 22 проблемных дома в регионе. Квартиры в них получат более 4 тысяч человек.

Фото: Piter.TV