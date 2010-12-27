В Ленобласти завершен ремонт на участках региональных дорог, проходящих через Волосовский район

Суммарная интенсивность движения по этим дорогам превышает 20 тысяч автомобилей в сутки.

В Ленинградской области завершены ремонтные работы на участках региональных дорог, проходящих через Волосовский район: "Извоз — Лемовжа", "Гатчина —Ополье" и "Кемполово — Губаницы — Выра — Шапки".

Ремонт выполнен в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Общая протяженность ремонтов составила почти 13 километров, заказчик работ — ГКУ "Ленавтодор". Суммарная интенсивность движения по этим дорогам превышает 20 тысяч автомобилей в сутки.

Так как по этим магистралям постоянно идет движение транспорта, то все основные работы, требующие существенного ограничения движения автомобилей и автобусов, велись по ночам. На объектах расчищены полосы отводов, уложено два слоя нового асфальтобетона, поставлены дорожные знаки и нанесена разметка.

По дороге "Извоз — Лемовжа" жители и гости Ленинградской области могут проехать через старинные поселения Волосовского района, часть из которых основана в самом начале XVI века. Трасса "Гатчина — Ополье" является одной из наиболее протяженных в Ленинградской области, соединяя три муниципальных района — Гатчинский, Волосовский и Кингисеппский. Дорога "Кемплово — Губаницы — Выра — Шапки" пересекает три федеральные трассы — Талиинское, Киевское и Московское шоссе, проходя мимо аэродрома в поселке Сиверский.

Источник: пресс-служба ЛО