Садовник из Таджикистана словил пулю в Ленобласти

В убийстве мигранта разбирается полиция.

В Ленинградской области неизвестный преступник застрелил садовника-мигранта. Злоумышленника попал на записи с камер видеонаблюдений. Известно, что он был одет в черную куртку с капюшоном и белые перчатки. Об этом рассказывает "Конкретно.ру".

Инцидент произошел около пяти часов утра 27 апреля. Труп немолодого иностранца обнаружен на территории деревни Нижняя Шальдиха. Мертвое тело было оставлено на частном дворе по Петровской улице. Его нашла хозяйка земли - 73-летняя петербурженка, когда зашла в гостевой домик.

Оперативники установили, что погибшему было 50 лет и он работал садовником. Последний раз женщина видела сотрудника за сутки до происшествия. Рахим прибыл в область на заработки из Таджикистана. Причиной смерти эксперты называют выстрел в голову. Пуля прошла через левую щеку и вышла через затылок.

Полиция не обнаружила следов ограбления или борьбы. рядом с телом найдена 9-миллиметровая гильза от травматического пистолета. В отношении убийцы возбуждено уголовное дело.

Фото: Pixabay.com